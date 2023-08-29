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НовостиОбщество29 августа 2023 18:53

В зонах отдыха Твери косят траву и обновляют клумбы

В Твери продолжаются работы по благоустройству
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери продолжаются работы по благоустройству Фото: администрация Твери

В Твери продолжаются работы по благоустройству Фото: администрация Твери

Сотрудники МБУ «Зеленстрой» продолжают работы по благоустройству города. Работники косят траву, приводятв порядок цветники и зеленые зоны.

Как сообщили в администрации Твери, за минувшую неделю скошено более 83 тысяч квадратных метров площадей. Приведены в порядок зелёные зоны в сквере у Восточного моста, в микрорайоне Мигалово, на проспекте Ленина, в сквере героев Чернобыля на Смоленском переулке и другие участки - всего 20 территорий.

Проводится ремонт малых архитектурных форм на видовых местах, в мемориальных зонах, городских парках и скверах.