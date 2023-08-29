В Твери несколько человек сбежали из работного дома

Полиция и волонтеры помогли людям уйти из работного дома в Твери Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери полиция волонтеры помогли людям сбежать из работного дома. Благотворительный фонд, так себя именует организация, расположен на улице Освобождения. Туда попадают люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Там же оказался и 26-летний отделочник из Карелии по имени Женя. О фонде он узнал из листовок на вокзале и обратился за помощью. Молодого человека поселили в социальную гостиницу, ежедневно возили на работу и даже оплатили труд, только вот, когда он захотел уйти - не отпустили. Пришлось сбежать.

Подробную историю Жени рассказало издание "АиФ". Помощь в побеге 19 августа оказали волонтеры движения "Альтернатива", с которыми мужчина смог связаться по телефону, а также сотрудники полиции. В процессе рейда по дому сотрудники правоохранительных органов пообщались со всеми жильцами, но покинуть дом никто не захотел, кроме еще одной женщины. Третьим с Евгением сбежал еще один мужчина, но связь с ним потерялась.

После злоключений в Твери сбежавший из работного дома отделочник Женя решил вернуться в Карелию и найти работу. Там у него есть свой дом.