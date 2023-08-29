МЧС предупреждает автомобилистов о тумане на дорогах Тверской области

В Тверской области ожидается туман Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ночные и утренние часы 30 августа в отдельных районах региона ожидается туман. Видимость составит 300-800 метров.

Темпратура воздуха в ночные часы составит +7... +12 градусов. Днем - до +26.

Спасатели напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость, избегать внезапных торможений.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах.