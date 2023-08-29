В Торопце уже установили памятник Патриарху Тихону

Памятник Патриарху Тихону. Фото: ПТО

В 2024 году Торопец будет отмечать 950-летие своего первого летописного упоминания. В рамках подготовки к юбилею в городе развернули масштабные работы.

Общий план мероприятий включает 45 проектов.

В Торопце уже установлен памятник Патриарху Тихону возле дома-музея, где он родился. Вокруг ведется благоустройство прилегающей территории. В самом доме-музее проведут ремонт, уже заключен контракт с подрядчиком.

На улице Комсомольская должны установить памятник Александру Невскому. Сейчас залит фундамент под постамент, макет памятника готов к отливке.

Капремонты проведены в школах №1 и №3. В том числе, в учреждениях отремонтированы кровли и фасады. Завершен ремонт фасада в гимназии им. Святителя Тихона и в детском саду №2. Также ведется строительство нового школьного стадиона.

Ведутся работы по ремонту улиц Комсомольская и Советская. Завершить их планируется к лету 2024 года.

Реновация улицы Комсомольская. Фото: ПТО

Также началось строительство нового здания для краеведческого музея.

Начало строительства музея. Фото: ПТО

В городе запланированы воссоздание исторической башни и части стены древнего кремля.

Благоустройство у Корсунского храма. Фото: ПТО

Кроме того, досрочно проведен ремонт участка «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком округе. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 8,85 км дороги, в текущем еще 10,9 км.