В Торопце уже установили памятник Патриарху Тихону

Памятник Патриарху Тихону.
Фото: ПТО
В 2024 году Торопец будет отмечать 950-летие своего первого летописного упоминания. В рамках подготовки к юбилею в городе развернули масштабные работы.
Общий план мероприятий включает 45 проектов.
В Торопце уже установлен памятник Патриарху Тихону возле дома-музея, где он родился. Вокруг ведется благоустройство прилегающей территории. В самом доме-музее проведут ремонт, уже заключен контракт с подрядчиком.
На улице Комсомольская должны установить памятник Александру Невскому. Сейчас залит фундамент под постамент, макет памятника готов к отливке.
Капремонты проведены в школах №1 и №3. В том числе, в учреждениях отремонтированы кровли и фасады. Завершен ремонт фасада в гимназии им. Святителя Тихона и в детском саду №2. Также ведется строительство нового школьного стадиона.
Ведутся работы по ремонту улиц Комсомольская и Советская. Завершить их планируется к лету 2024 года.
Реновация улицы Комсомольская.
Фото: ПТО
Также началось строительство нового здания для краеведческого музея.
Начало строительства музея.
Фото: ПТО
В городе запланированы воссоздание исторической башни и части стены древнего кремля.
Благоустройство у Корсунского храма.
Фото: ПТО
Кроме того, досрочно проведен ремонт участка «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком округе. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 8,85 км дороги, в текущем еще 10,9 км.