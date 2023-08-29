Супруги из Германии переехали в Тверь по программе переселения соотечественников

Скоро семья из Германии сможет получить российское гражданство. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Тверской области продолжается реализация госпрограммы переселения соотечественников. Подробности о её реализации рассказали в тверской полиции.

Не так давно в Тверь из Германии переселилась семья Буххольц. Супруги Буххольц, Лидия и Вильхельм, – уроженцы Казахской ССР, ранее являлись гражданами Советского Союза.

В последние 20 лет они неоднократно гостили в Твери. Город супруги полюбили и обратились в Генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне с просьбой подать заявление на участие в программе переселения.

Свидетельства участников Государственной программы переселения соотечественников Лидия и Вильхельм получили в минувшем мае.

Сотрудники подразделения по вопросам миграции разъясняют: одно из преимуществ участия в данной программе – получение разрешения на временное проживание без учёта установленной квоты. В дальнейшем супруги могут подать заявление о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.

Супруги уже устроились на работу, сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. Сейчас они подбирают себе квартиру.