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НовостиОбщество29 августа 2023 16:04

Супруги из Германии переехали в Тверь по программе переселения соотечественников

Супругам Буххольц, имеющим советские корни, переселиться из Германии в Тверь помогли полицейские
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Скоро семья из Германии сможет получить российское гражданство.

Скоро семья из Германии сможет получить российское гражданство.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Тверской области продолжается реализация госпрограммы переселения соотечественников. Подробности о её реализации рассказали в тверской полиции.

Не так давно в Тверь из Германии переселилась семья Буххольц. Супруги Буххольц, Лидия и Вильхельм, – уроженцы Казахской ССР, ранее являлись гражданами Советского Союза.

В последние 20 лет они неоднократно гостили в Твери. Город супруги полюбили и обратились в Генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне с просьбой подать заявление на участие в программе переселения.

Свидетельства участников Государственной программы переселения соотечественников Лидия и Вильхельм получили в минувшем мае.

Сотрудники подразделения по вопросам миграции разъясняют: одно из преимуществ участия в данной программе – получение разрешения на временное проживание без учёта установленной квоты. В дальнейшем супруги могут подать заявление о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке.

Супруги уже устроились на работу, сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. Сейчас они подбирают себе квартиру.