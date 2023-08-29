Многодетные в Тверской области бесплатно получили 28 тысяч пожарных извещателей

Пожарные извещатели спасают жизни. Фото: ПТО

В домах многодетных семей Тверской области бесплатно устанавливают пожарные извещатели. С 2019 года эти полезные приборы появились в домах 8827 семей. Всего было установлено более 28 тысяч извещателей.

По информации Минсемьи Тверской области, благодаря срабатыванию дымоизвещателей, за три года в регионе было спасено от пожара 100 человек, в том числе 57 детей.

Работа по оборудованию домов многодетных семей пожарными извещателями ведётся по поручению губернатора Игоря Рудени, отмечают в региональном правительстве. Параллельно с установкой проходят и проверки технической исправности приборов.