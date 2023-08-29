В Твери врачи ДОКБ спасли девочку с ожогом ротовой полости после марганцовки

Мама маленькой пациентки поблагодарила всех, кто принял участие в спасении девочки Фото: vk.com/dokbtver

В начале августа на вертолете санитарной авиции из Торопецкого округа доставили двухлетнюю девочку. Малышка поступила в больницу с сильнейшими ожогами ротовой полости после того, как вдохнула кристаллы перманганата калия - марганцовки.

Как рассказала мама малышки, пузырек с марганцовкой упал со шкафа. Девочка открыла его зубами и вдохнула содержимое. Мама сразу вызвала скорую. Пока ехали до Торопца ребенок начал задыхаться из-за отека. Ребенка перевезли в Зубцов, положили на ИВЛ и вызвали санавиацию для транспортировки в ДОКБ Твери.

Две недели девочка пробыла в реанимации, затем была переведена в первое хирургическое отделение.

После выписки мама маленькой пациентки поблагодарила всех, кто принял участие в спасении девочки.