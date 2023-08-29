Губернатор Тверской области поучаствовал в сессии по развитию туризма в Правительства РФ

Губернатор Игорь Руденя принял участие в стратегической сессии по развитию туризма под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Фото: ПТО

29 августа губернатор Игорь Руденя принял участие стратегической сессии по развитию туризма, которую в Координационном центре Правительства РФ провел премьер-министра Михаил Мишустин.

Участниками обсуждения стали руководители федеральных Министерств и ведомств, Российского Союза туристской индустрии, главы субъектов страны, представители бизнеса.

На сессии рассмотрены роль малого и среднего бизнеса в развитии туротрасли, вопросы логистики, подготовка кадров и другие актуальные вопросы.

Председатель Правительства РФ подчеркнул: в условиях растущего спроса на внутренний туризм развитие всей туристической отрасли должно быть комплексным.

Губернатор Игорь Руденя видит приоритет в туротрасли в регионе в создании новых, комфортных объектов размещения гостей.

Сейчас в регионе более 300 таких объектов на 26,5 тысяч мест. К 2026 году планируется увеличить количество мест почти до 32 тысяч. В том числе – за счет развития единственной в Центральном федеральном округе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Завидово». Там строятся новые отели, крытый семейный центр с аквапарком, горнолыжный круглогодичный склон. Для удобства посещения Завидово в устье реки Шоша создается транспортно-пересадочный узел с речным портом.

Также при федеральной поддержке в регионе в прошлом году построен 241 глэмпинг для 482 гостей. В 2023-2024 годах при федеральном финансированим в размере более 244 млн рублей планируется открыть 168 (на 670 мест) новых модульных гостиниц и глэмпингов.