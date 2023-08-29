2 сентября состоится Единый день записи в спортивные школы Твери

В Тверской области пройдет Единый день записи детей в спортивные школы Фото: ПТО

В субботу, 2 сентября, в Твери состоится Единый день записи в спортивные школы. Мероприятие организовано Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области и пройдет с 10:00 до 12:00 в спорткомплексе "Юбилейный" на Краснофлотской набережной.

На встрече родителям подробно расскажут о госорганизациях, осуществляющих спортивную подготовку, воспитанники спортшкол проведут показательные выступления.

На мероприятии можно будет познакомиться с тренерским составом, обсудить условия индивидуального отбора.

Записать на секции можно детей от 6-7 лет, а также от 4 до 6 лет, занимающихся общефизической подготовкой с элементами выбранного вида спорта.

Ранее "КП"-Тверь" публиковала справочник всех бесплатных детских кружков и секций Твери.