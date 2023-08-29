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НовостиОбщество29 августа 2023 12:53

В Тверской области госавтоинспекторы остановили 56 пьяных водителей

Пятеро пьяных водителей остановлены в Твери в выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области прошли проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области прошли проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 25 по 27 августа в Тверской области госавтоинспекторы провели проверки водителей на трезвость. За время рейда "Контроль трезвости" было остановлено 56 водителей с признаками опьянения, пять нарушителей выявлено в Твери.

В отношении всех водителей составлены административные материалы.

УГИБДД России по Тверской области призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.