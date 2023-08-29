Фигуристка Алина Горбачева, которая тренировалась в Твери, пропала в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 августа стало известно, что 16-летняя российская фигуристка Алина Горбачева без вести пропала в Москве. Об этом сообщила мама спортсменки.

Как сообщает сайт kp.ru, есть только записи с камер, как фигуристка вошла в парк и больше ничего. Организованы поиски, к которым подключились кинологи.

Информацию о поисках Алины Горбачевой уже перепостили в соцсетях звезды русского фигурного катания - Алина Загитова, Александра Трусова, Евгения Медведева и многие другие.

Алина Горбачева родилась в Краснодаре, профессиональную карьеру начала в Твери, где тренировалась по конспектам тренера Софьи Федченко. Потом перебралась в Химки. Сейчас спортсменка тренируется в Москве в школе "Триумф" у Софьи Федченко.