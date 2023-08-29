Четыре овчарки заступили на службу в УФСИН России по Тверской области

У кинологов учреждений УФСИН России по Тверской области - пополнение Фото: УФСИН России по Тверской области

У кинологов учреждений УФСИН России по Тверской области пополнение. На службу прибыли четыре породистых щенка овчарки из племенного питомника в Свердловской области.

"Две немецкие овчарки и две бельгийские овчарки (малинуа), которым исполнилось четыре месяца, очень подвижны, активны и требуют большого внимания. Они уже имеют первоначальные навыки общего курса дрессировок. Служить им предстоит в отделе по конвоированию, СИЗО-1, ИК-4 и ИК-6", - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тверской области.

Сотрудникам кинологической службы предстоит воспитать из щенков настоящих служебных собак.