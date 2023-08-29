В Твери 100 лет отмечает участница Великой Отечественной войны Наталья Штанько

В Твери 100 лет отмечает участница Великой Отечественной войны Наталье Штанько Фото: Ольга ТРОФИМОВА

29 августа векавой юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны Наталья Петровна Штанько. Со 100-летием жительницу Калининского муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

«От души желаю Вам встретить этот знаменательный день в окружении родных и близких людей. Пусть в вашем доме всегда царят мир и взаимопонимание, а тревоги обходят Вас стороной. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за мужество, трудолюбие и патриотизм. Эти качества позволили нашему народу построить великую державу», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Наталья Петровна родилась в деревне Медяна Горьковской области (ныне Новгородская область). Имеет среднее образование по специальности зоотехник-пчеловод.