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НовостиОбщество29 августа 2023 10:35

В Твери 100 лет отмечает участница Великой Отечественной войны Наталья Штанько

Жительницу Калининского муниципального округа со 100-летием поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери 100 лет отмечает участница Великой Отечественной войны Наталье Штанько

В Твери 100 лет отмечает участница Великой Отечественной войны Наталье Штанько

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

29 августа векавой юбилей отмечает участница Великой Отечественной войны Наталья Петровна Штанько. Со 100-летием жительницу Калининского муниципального округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

«От души желаю Вам встретить этот знаменательный день в окружении родных и близких людей. Пусть в вашем доме всегда царят мир и взаимопонимание, а тревоги обходят Вас стороной. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за мужество, трудолюбие и патриотизм. Эти качества позволили нашему народу построить великую державу», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Наталья Петровна родилась в деревне Медяна Горьковской области (ныне Новгородская область). Имеет среднее образование по специальности зоотехник-пчеловод.