За семь месяцев диспансеризацию и профосмотры в Тверской области прошли 186 тысяч человек

В регионе граждане могут проверить состояние своего здоровья, пройдя диспансеризацию. Фото: ПТО

В регионе продолжаются диспансеризация и профосмотры населения. За семь месяцев 2023 года их прошли более 104 тысяч взрослых и свыше 82 тысяч детей. Углубленная диспансеризация организована для более 25 тысяч жителей Верхневолжья.

"Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения проводятся по национальному проекту «Здравоохранение». Губернатором Игорем Руденей поставлены задачи по усилению темпов проведения профилактических мероприятий в Верхневолжье", - напомнила пресс-служба областного правительства.

Прохождение медисследований в ходе диспансеризации позволяет снизить риска развития хронических заболеваний.

Граждане от 18 до 39 лет в идеале должны проходить диспансеризацию раз в три года, люди старше - раз в год.

Диспансеризация включает прием терапевта, измерение артериального давления, флюорографию, ЭКГ, анализы, скрининг-обследование, которое направлено на раннее выявление различных онкологических заболеваний.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону горячей линии 122, через кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), через региональный портал medregtver.ru; через call-центр поликлиники. Пациенту необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС.