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НовостиОбщество29 августа 2023 8:22

Житель Твери поставил на фиктивный учет в своей квартире четверых мигрантов

Полицейские выявили фиктивную регистрацию мигрантов в одной из квартир в Московском районе Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Твери поставил на фиктивный учет в своей квартире четверых мигрантов Фото: УМВД России по Тверской области

Житель Твери поставил на фиктивный учет в своей квартире четверых мигрантов Фото: УМВД России по Тверской области

Участковым полиции совместно с сотрудниками Московского отдела полиции в одной из квартир Московского района Твери выявлен факт фиктивной регистрации мигрантов.

В своей квартире 61-летний местный житель зарегистрировал четверых граждан двух соседних государств. По указанному адресу мигранты не проживали, а собственник квартиры при постановке на миграционный учёт предъявил недостоверные сведения.

В отношении владельца квартиры возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.