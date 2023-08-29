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НовостиОбщество29 августа 2023 7:02

Момент "выхода" безбилетника через окно автобуса попал на видео в Твери

В Твери на камеры попал момент, как безбилетник вываливается через окно автобуса
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Безбилетный пассажир покидает автобус через форточку Фото: vk.com/ost_tver

Безбилетный пассажир покидает автобус через форточку Фото: vk.com/ost_tver

Инцидент в автобусе №233 "Транспорта Верхневолжья" произошел 26 августа. Один из пассажиров ехал без билета в момент, когда зашли контролеры. Произошел спор. Молодому человеку пришлось бы оплатить штраф 2500 рублей за безбилетный проезд, но он решил уйти от ответственности через форточку.

Момент, как он покидает автобус, попал на камеры видеонаблюдения в салоне. Видео опубликовано в группе "Осторожно, Тверь!" в соцсети.

На записи видно, как пассажир сначала открывает форточку, а потом "ныряет" на улицу вниз головой. Однако, под весом безбилетника лопается окно, и он вместе с рамой выпадает на асфальт. Контролер в недоумении оборачивается, а безбилетник, проворно поднимается и, прихрамывая, убегает.

На место происшествия вызвали полицию.