Сотрудники МЧС проверили безопасность школ в Тверской области

С ответственными лицами проведены инструктажи по безопасности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области межведомственные комиссии, в состав которых входили сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, закончили приемку общеобразовательных учреждений перед началом учебного года.

1 сентября двери откроют 468 школ, 421 детское дошкольное учреждение, 47 вузов, а также 157 детских дополнительных общеобразовательных учреждений. Комисии проверили исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, состояние электроприборов, содержание эвакуационных выходов, наличие планов эвакуации, первичных средств пожаротушения. С ответственными лицами проведены инструктажи.

В начале нового учебного года во всех учреждениях пройдут плановые учебные тренировки по эвакуации.