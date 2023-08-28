В парке «Россия - Моя история» в Твери пройдёт слет Движения Первых Фото: Александр ЖМУЛИН

30 августа в Твери на базе исторического мультимедийного парка «Россия - Моя история» пройдёт слет Движения Первых «Увидимся следующим летом». Он приурочен к 100-летию организации загородного отдыха детей и подростков города Твери и посвящен завершению летнего сезона.

В слете примут участие дети и их родители, вожатые и педагоги, участники летних смен детских лагерей.

В программе мероприятия: массовые игры, творческие состязания, командные задания, концерт и награждение самых активных детей и вожатых.

Слет будет проходить по адресу: г. Тверь, набережная реки Лазури, 9А с 13:00 до 16:40.

Чтобы стать участником мероприятия, до 30 августа (включительно) необходимо пройти регистрацию.