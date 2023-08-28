Одной из главных локаций сериала "Овчарка" стал Тверской колледж имени Коняева

Территория колледжа стала одной из главных локаций в сериале Фото: vk.com/tk_konyaeva_professionalitet

В Твери продолжаются съемки телесериала "Овчарка" с Еленой Подкаминской в главной роли. На этот раз местом съемки стала территория Тверского коллежда имени А.Н. Коняева". В очередном эпизоде колоритное здание стало региональным подразделением полиции. Над входом установили соответствующую табличку "УМВД России по Тверской области".

"Красивая архитектура зданий так понравилась съёмочной группе, что они решили разместить здесь одну из главных локаций", - сообщили в группе колледжа в соцсети и поделились кадрами со съемочной площадки.

О чем же сериал. Главная героиня - майор полиции Анастасия Нестерова (Елена Подкаминская) уличает двух московских оперативников в коррупции. Этой же ночью оба оперативника сводят счёты с жизнью, Нестерову снимают с дела и отправляют в провинциальный город. С этого и начинается череда расследований.

Вместе с Подкаминской в сериале играют роли и другие известные актеры: Антон Батырев ("Дыхание", "Гадалка"), Иван Мулин ("Перевал Дятлова", "Молодежка"). А также тверские артисты: Андрей Иванов, Елена Фомина и Галина Сергеева.

Снимает сериал режиссер Дмитрий Черкасов ("Вольная грамота", "Степные дети", "Небо в огне").

Показ сериала запланирован на 2024 год.