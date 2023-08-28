В Твери открыли гребную базу на реке Тверце

Накануне открытия новую гребную базу сфотографировала с воды корреспондентка "КП"-Тверь". Фото: Ольга ТРОФИМОВА

28 августа губернатор Игорь Руденя и заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов в Твери торжественно открыли гребную базу на реке Тверце. Она была построена по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». При чем тут Минобороны? В строительстве участвовали Военно-строительной компании Министерства обороны. России.

Открытие гребной базы отметили первым массовым заплывом прямо от нее.

Тимур Иванов и Игорь Руденя (двое слева) наблюдают за первым заплывом от нового центра гребли Фото: ПТО

На открытии приехали Мастер спорта СССР международного класса по гребному спорту, серебряный призер XXI Олимпийских игр Дмитрий Бехтерев, Заслуженный тренер России, председатель Тверской областной федерации гребли на байдарках и каноэ, в прошлом титулованный гребец Николай Ковалев и другие именитые спортсмены.

Первый заплыв от новой базы. Фото: ПТО

«Желаю нашим юным спортсменам быть похожими на наших ветеранов и чемпионов. Чтобы представители Тверской области занимали самые высокие места», – сказал Игорь Руденя.

Фасад новой базы. Фото: ПТО

Новая гребная база - это многофункциональный спортцентр площадью более 4 тыс. квадратных метров. Там обустроены два универсальных игровых и два тренажерных зала и это еще не все. В подземной части здания расположены эллинги для хранения лодок, а также мастерская для их ремонта. Рядом оборудованы спуски к воде, проведено благоустройство прилегающей к зданию территории, обустроены подъезды.

«Я видел немало гребных баз, но эта произвела самое хорошее впечатление. На этой площадке можно будет добиться больших успехов и результатов. Наверняка она станет центром притяжения многих ребят», - поделился Дмитрий Бехтерев.