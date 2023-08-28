Тверской экомаршрут "Южная тайга" участвует в конкурсе лучших экопроектов

Поддержите в конкурсе наш проект - экологический тур «Южная Тайга»! Фото: Артем КИЛЬКИН

Экомаршрут «Южная тайга» Центрально-Лесного заповедника Тверской области участвует в конкурсе «Russian Traveler Awards 2023».

Этот конкурс нацелен на выбор лучших в стране экологических маршрутов, туристических проектов, курортов и направлений для путешествий. Поддержать наш проект - экологический тур «Южная Тайга» - можно на сайте конкурса. Голосование продлится до 31 октября. Голосовать можно ежедневно.

Итоги конкурса организаторы подведут в ноябре 2023 года.

СПРАВКА "КП"

Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник расположен на территории Нелидовского и Андреапольского районов Тверской области, на главном Каспийско-Балтийском водоразделе Русской равнины (непосредственно на водоразделе верховьев Волги и Западной Двины).

Заповедник создан с целью сохранения хвойно-широколиственных южнотаёжных коренных лесов и их разнообразной фауны.

Центрально-Лесной ведёт активную работу по экопросвещению. Там проходят многочисленные исследования, поучаствовать в которых приезжают специалисты и студенты из разных регионов страны.