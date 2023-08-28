Ушла из жизни Почётный работник культуры Тверской области Ирина Степанова

Ирине Анатольевне Степановой было 72 года Фото: администрация Бологовского района

27 августа ушла из жизни Почётный гражданин города Бологое, Почётный работник культуры и искусства Тверской области Ирина Степанова. Ей было 72 года.

Ирина Анатольевна родилась в Бологое. С отличием закончила училище им. Гнесиных по классу домры и руководителя оркестра, а затем и Астраханскую консерваторию. В 1970 году начала работать в Бологовской музыкальной школе - вела уроки сольфеджио и специальности по классу домры, балалайки, гитары. С 1988 года возглавила коллектив детской школы искусств №1.

Играла в вокально-инструментальном ансамбле из числа преподавателей и в оркестре русских народных инструментов Бориса Афанасьева.

В 1988 году преподаватели Бологовской музыкальной школы, под руководством Ирины Анатольевны, объединились в ансамбль русских народных инструментов "Родные напевы". В 1996 году он получил звание народного коллектива.

Ирина Анатольевна была депутатом городского Совета депутатов 1 и 2 созывов.

В 2012 году за большой вклад в развитие города ей было присвоено звание "Почётный гражданин г. Бологое".

Администрация Бологовского района выражает соболезнования родным и близким Ирины Степановой.

Прощание и отпевание покойной состоится августа в 16:00 в храме-часовне Алексия Московского и Тихона Задонского в Бологое.