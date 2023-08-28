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НовостиОбщество28 августа 2023 14:25

В Твери изменилась схема движения на площади Капошвара

В Твери на площади Капошвара изменилась схема дорожного движения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На площади Капошвара изменилась схема движени Фото: tver.ru/веб-камера на площади Капошвара

На площади Капошвара изменилась схема движени Фото: tver.ru/веб-камера на площади Капошвара

В Твери на площади Капошвара изменилась схема дорожного движения. После завершения укладки асфальтового покрытия подрядчик нарисовал новую разметку.

Согласно новой схеме, по проспекту Чайковского с каждой стороны предусмотрены по четыре полосы для движения и левый поворот - из крайней левой полосы. По проспекту Победы и по проезду Дарвина движение осуществляется по трем полосам, крайняя левая полоса - также для тех, кто поворачивает налево.

Перед светофорами при въезде на площадь нанесены стоп-линии.

Автомобилистам следует быть внимательнее на участке.