В Твери молодой человек курил кальян и случайно сжёг арендованную квартиру

Суд назначил виновному 200 часов исправительных работ Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Перед судом в Твери предстал 22-летний житель Санкт-Петербурга. Молодого человека осудили по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

В ходе судебного следствия установлено, что виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в арендованной квартире, курил кальян и уснул. От непотушенных углей загорелся диван, а потом и все помещение. Ущерб собственника в результате пожара составил 640 000 рублей.

Суд назначил виновному 200 часов исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.