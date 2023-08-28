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НовостиПроисшествия28 августа 2023 14:11

В Твери молодой человек курил кальян и случайно сжёг арендованную квартиру

В Твери мужчину отправили на исправительные работы за непреднамеренный пожар
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Суд назначил виновному 200 часов исправительных работ

Суд назначил виновному 200 часов исправительных работ

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Перед судом в Твери предстал 22-летний житель Санкт-Петербурга. Молодого человека осудили по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

В ходе судебного следствия установлено, что виновный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в арендованной квартире, курил кальян и уснул. От непотушенных углей загорелся диван, а потом и все помещение. Ущерб собственника в результате пожара составил 640 000 рублей.

Суд назначил виновному 200 часов исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу.