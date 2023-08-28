Под видом покупателя женщина украла косметику из магазина в Тверской области

Подозреваемую в краже задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть полиции обратилась директор сетевого магазина в Бологое и сообщила, что в торговом зале неизвестная женщина похитила с прилавков бытовую химию, парфюмерию и косметику на 28 000 рублей.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи полицейские увидели, как женщина в широкополой шляпе выбрала товар, сложила его в сумку и ушла из магазина.
Подозреваемую разыскали в Новгородской области. Похищенное 39-летняя злоумышленница успела продать, а деньги потратить.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.