Под видом покупателя женщина украла косметику из магазина в Тверской области

Подозреваемую в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась директор сетевого магазина в Бологое и сообщила, что в торговом зале неизвестная женщина похитила с прилавков бытовую химию, парфюмерию и косметику на 28 000 рублей.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи полицейские увидели, как женщина в широкополой шляпе выбрала товар, сложила его в сумку и ушла из магазина.

Подозреваемую разыскали в Новгородской области. Похищенное 39-летняя злоумышленница успела продать, а деньги потратить.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.