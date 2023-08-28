В праздник Успения Пресвятой Богородицы в Старице поздравили и благословили первоклассников

Напутствовать на хорошую учебу первоклассников в преддверие 1 сентября, в православный праздник Успение Пресвятой Богородицы, в Старице - традиция. Фото: ПТО

28 августа отмечается православный праздник Успение Пресвятой Богородицы. По традиции в этот день в Старицком Свято-Успенском монастыре напутствуют и благословляют местных первоклассников.

28 августа в Старице в торжествах в честь праздника участвовали зампред Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Старицкого округа Сергей Журавлев.

Почетные гости поздравили будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний. Благодарности прозвучали в адрес педагогов.

В новом учебном году в школы Старицкого округа пойдут 160 первоклассников. Всего же в муниципалитете - 1803 школьника.

Перед началом праздника митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил божественную литургию. Глава Тверской митрополии благословил первоклассников на учебу.

Воспитанники Центра духовного развития детей и молодежи «Образ» при Старицкой обители показали концертную программу. Центр был создан 15 лет назад. Его воспитанники изучают основы Православия, живопись, музыку, театральное искусство, рукоделие, историю старицкой земли и тверского края.

Старицкий Свято-Успенский монастырь был основан в XII веке. Там воспитывался первый Патриарх Московский и Всея Руси Иов.

Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря занимается реставрацией обители с 2001 года.

Вход в обитель. Фото: ПТО

Высокие гости на празднике. Фото: ПТО