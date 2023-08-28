20 молодых жителей Тверской области прошли профориентацию

В Тверской области с начала года проведено 150 профориентационных мероприятий для молодежи Фото: ПТО

За первое полугодие 2023 года в Тверской области проведено 150 профориентационных мероприятий для молодежи. Участие в них приняли более 20 тысяч старшеклассников и студентов Верхневолжья.

Для молодежи были проведены ярмарки образовательных услуг, экскурсии, круглые столы, конкурсы и классные часы, направленные на раннюю профориентацию.

Более 3000 ребят приняли участие в ярмарках образовательных услуг, из них почти 500 старшеклассников - в ярмарке с военными вузами.

В рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» участниками классного часа «Строим будущее вместе сегодня!» стали более 11 тысяч школьников, почти 300 студентов и выпускников школ посетили 14 региональных предприятий.

Выбрать профессиональные ориентиры помогает и профтестирование: государственную услугу в центре занятости уже получили более 7000 представителей молодого поколения.

Профориентационные мероприятия для школьников Тверской области будут продолжены в новом учебном году. В сентябре они запланированы в Бежецком, Бологовском, Калязинском, Кашинском, Кимрском, Конаковском округах.