В Тверской области скоро откроют новое здание поликлиники в Старице

В холле новой поликлинике светло и лаконично. Фото: ПТО

28 августа зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Игорь Руденя посетили новое здание поликлиники центральной районной больницы в Старице.

Здание практически построено, работы находятся в финальной стадии.

Игорь Руденя и Татьяна Голикова осмотрели поликлинику. Фото: ПТО

Новая поликлиника имеет детское и взрослое отделения и рассчитана на 300 посещений в смену. Там есть отдельный вход через фильтр-бокс, чтобы разделять потоки здоровых и заболевших пациентов.

В поликлинике будут работать кабинеты терапевтов, педиатров и узких специалистов, стоматологии, клинико-биохимическая лаборатория, отделения лучевой и функциональной диагностики. Для медучреждения закуплено более 150 единиц современного медицинского оборудования, в том числе новый рентген-аппарат, аппарат УЗИ, флюорограф, маммограф и т.д.

Пока без пациентов... Фото: ПТО

«Мы очень ждем открытия поликлиники. Благодаря ее появлению мы сможем собрать все наши отделения, располагающиеся в разных зданиях, под одну крышу и получим новые возможности организации нашей работы. Например, появится функция передачи на любой носитель результатов обследований, мы сможем проводить дистанционные телемедицинские консультации. Это внедрение медицины нового уровня», – рассказала главврач Старицкой ЦРБ Татьяна Морданова.