Татьяна Голикова и Игорь Руденя посмотрели, как готов к учебному году Старицкий колледж

Во время осмотра колледжа. Фото: ПТО

28 августа в Старицу прибыли зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и председатель Совета Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко. Вместе с губернатором Игорем Руденей они участвуют в праздновании Успения Пресвятой Богородицы в городе. Перед этим Татьяна Голикова, Игорь Руденя и Виктор Христенко оценили готовность к новому учебному году Старицкого колледжа.

Они прошлись по кабинетам, осмотрели библиотеку и музей, посвященный истории учреждения и событиям Великой Отечественной войны.

После осмотра губернатор поручил региональным ведомствам подготовить документацию для ремонта кровли и фасада колледжа, замены осветительных приборов, обновления оборудования кабинетов.

В колледже готовят готовят учителей младших классов и физкультуры, а также воспитателей детсадов. В новом учебном году учиться там будут более 270 студентов из тверского региона, а также из Московской и Смоленской областей.

В колледже готовят специалистов по трем направлениям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» и «Физическая культура». Фото: ПТО

В одном из кабинетов. Фото: ПТО