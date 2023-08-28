Случайный гость вынес с вечеринки имущества на 400 000 рублей в Тверской области

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 21-летний житель Москвы и сообщил, что обокрали его дачу в деревне Авдеево. Выяснилось, что накануне у мужчины были гости. После их ухода хозяин обнаружил пропажу мотоцикла эндуро, колонки с усилителем, набора инструментов, электропилы, газонокосилки и двух топоров. Общая сумма ущерба составила более 400 000 рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 36-летний житель Московской области, который оказался на вечеринке случайным гостем. Злоумышленник якобы выходил покурить, а сам в это время грузил вещи в автобус, на котором приехал.

Похищенное имущество у него изъяли. По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.