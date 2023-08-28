В квартире дома на Комсомольском проспекте в Твери обнаружено тело пенсионерки

СК проводит проверку по факту смерти женщины в квартире в Твери Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР проводится доследственная проверка по факту смерти женщины 1944 года рождения. Тело пенсионерки было обнаружено в квартире дома на Комсомольском проспекте.

Признаков насильственнй смерти на теле не установлено, в квартире нет следов борьбы.

На месте ЧП следователь опросил родственников и соседей женщины. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.