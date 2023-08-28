На детской площадке на улице Левитана в Твери прокуратура выявила нарушения

Состояние детской площадки проверила прокуратура Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратура Московского района Твери проверила состояние детской площадки во дворе дома №36/75 по улице Левитана. На состояние игрового комплекса в соцсетях пожаловались жители.

Установлено, что инвентарь этой площадки разрушается и имеет признаки гниения, на некоторых качелях отсутствуют сидения, в песочнице мало песка и валяется мелкий мусор.

Также во дворе разрушена дорога - выявлены ямы и выбоины.

По результатам проверки УК внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.