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НовостиОбщество28 августа 2023 6:35

На детской площадке на улице Левитана в Твери прокуратура выявила нарушения

В Твери детская площадка пришла в негодность
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Состояние детской площадки проверила прокуратура

Состояние детской площадки проверила прокуратура

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратура Московского района Твери проверила состояние детской площадки во дворе дома №36/75 по улице Левитана. На состояние игрового комплекса в соцсетях пожаловались жители.

Установлено, что инвентарь этой площадки разрушается и имеет признаки гниения, на некоторых качелях отсутствуют сидения, в песочнице мало песка и валяется мелкий мусор.

Также во дворе разрушена дорога - выявлены ямы и выбоины.

По результатам проверки УК внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.