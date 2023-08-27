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НовостиСпорт27 августа 2023 16:07

Черная полоса у ФК "Тверь" продолжается

Тверская футбольная команда вновь не порадовала зрителей
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Матч прошел на стадионе "Юность" в Твери. Фото: VK/LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

Матч прошел на стадионе "Юность" в Твери. Фото: VK/LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

Футбольная клуб "Тверь" вновь проиграл. Дома.

27 августа на стадионе "Юность" тверская команда уступила московской "Родине-М" со счетом 0:1. Гол нам забили в начале второго тайма на контратаке. Отличился Агаев. И да - это не сын некогда известного футболиста канувшей в Лету тверской "Волги" Эмина Агаева.

Этот был первый матч ФК "Твери" после ухода с поста главного тренера Михаила Пилипко.

«Обидно, честно говоря, проигрывать такую игру. Было у нас много моментов забить. Не забили и получили на контратаке гол. К ребятам претензий нет. Реализация у нас хромает. Будем работать", - прокомментировал после матча и.о. главного тренера ФК «Тверь» Владислав Тернавский.

Из шести матчей нынешнего сезона наша тверская команда проиграла пять игр, еще была одна ничья.