Черная полоса у ФК "Тверь" продолжается

Матч прошел на стадионе "Юность" в Твери. Фото: VK/LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

Футбольная клуб "Тверь" вновь проиграл. Дома.

27 августа на стадионе "Юность" тверская команда уступила московской "Родине-М" со счетом 0:1. Гол нам забили в начале второго тайма на контратаке. Отличился Агаев. И да - это не сын некогда известного футболиста канувшей в Лету тверской "Волги" Эмина Агаева.

Этот был первый матч ФК "Твери" после ухода с поста главного тренера Михаила Пилипко.

«Обидно, честно говоря, проигрывать такую игру. Было у нас много моментов забить. Не забили и получили на контратаке гол. К ребятам претензий нет. Реализация у нас хромает. Будем работать", - прокомментировал после матча и.о. главного тренера ФК «Тверь» Владислав Тернавский.

Из шести матчей нынешнего сезона наша тверская команда проиграла пять игр, еще была одна ничья.