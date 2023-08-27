В Затверечье Твери у дороги повесили камеру фиксации нарушений ПДД

Камеру автофиксации нарушений ПДД повесили на на пересечении улиц Туполева и 2-й Силикатной. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери появилась еще одна камера автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД. Ее 27 августа установили на пересечении улиц Туполева и 2-й Силикатной в Затверечье.

По данным областного УГИБДД, в регионе в июле функционировало 116 комплексов автоматической фото- видеофиксации нарушений ПДД. По итогам 2022 года ими было выявлено более 1 млн 300 тысяч нарушений правил дорожного движения.

В этом году из областного бюджета были выделены средства на приобретение 33 таких комплексов для установки на дорогах регионального значения, а также для оборудования девяти перекрёстков Твери. Сообщалось, что еще три комплекса камер должны дополнительно установить в столице Верхневолжья либо для фиксации нарушений скоростного режима, либо - нарушений на нерегулируемых пешеходных переходах.