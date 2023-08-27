В Тверской области мужчина украл из машины магнитолу, чтобы купить алкоголя и еды

Подозреваемый в краже арестован. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У 58-летнего жителя региона из припарковаванной возле дома "Газели" украли аудиомагнитолу за 6000 рублей. Мужчина заявил об этом в межмуниципальный отдел МВД России «Вышневолоцкий».

Вор разбил окно у машины и вытащил магнитолу. Сигнализации у микроавтобуса не было.

Опергруппа обнаружила на месте преступления отпечатки рук и обуви предполагаемого вора, а также его биологические следы.

В итоге было установлен подозреваемый в краже. Им оказался 28-летний неработающий ранее судимый житель Фировского района.

В полиции он сознался в преступлении и рассказал, что успел продать автомагнитолу, а вырученные деньги потратил на алкоголь и еду.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Фигурант арестован. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.