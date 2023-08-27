Тверичанка искала попутчика для поездки, а нашла мошенника

Женщина искала попутчика через сервис в соцсети, а в итоге стала жертвой мошенника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

39-летняя жительница Твери стала жертвой мошенника, когда искала попутчика для поездки. Возбуждено уголовное дело.

Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Тверичанка рассказала в полиции, что планировала поездку в Западнодвинский район и разместила объявление в одной из групп поиска попутчиков в соцсети. В этот же день с ней связался незнакомец и отправил ссылку для оплаты поездки.

Женщина, не почуяв подвоха, кликнула на ссылку и в открывшемся окне ввела реквизиты своей банковской карты и код, пришедший ей на смартфон. После этого с ее карты моментально списались 7000 рублей.

Полиция предупреждает:

"Если вы не уверены на 100% в надежности попутчика, при бронировании поездок через онлайн-сервисы не стоит оплачивать поездку заранее. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые вам отправляет неизвестное лицо. В случае, если водитель настаивает на предоплате, откажитесь от его услуг и найдите другого попутчика".