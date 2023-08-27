Тверской Центр спасения медвежат-сирот показал фотопортреты взрослеющих мишек

Прикорнуть решил? Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Центр спасения медвежат-сирот, который расположен в Торопецком районе, поделился фотопортретами своих косолапых подопечных. На снимках видно, что еще сравнительно недавние медвежата повзрослели, хотя половозрелыми хозяевами леса их еще, конечно, не назовешь.

Какой серьезный... Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

"Безусловно видеосюжеты более подробно и красочно отображают происходящие события в жизни наших медвежат. Но мы очень любим делать и фотографии наших подопечных, а особенно их портреты, подлавливая интересные ракурсы, цвет, свет... И нам кажется, что даже глядя всего лишь на фотографии, у зрителя в полной мере воссоздается ощущение мощи, суровости и красоты этого дикого животного – бурого медведя, даже если участникам медвежьей «фотосессии» всего месяц, или 8 месяцев, как на этих фотографиях", - прокомментировали фотопортреты мишек сотрудники Центра.

Это он так оригинально позирирует, как думаете? Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Напомним, что в этом году в нем растут 15 осиротевших медвежат, в том числе из Пермского края и Сибири.

В начале августа у косолапых питомцев началась пора яблочных пиров. Тогда сотрудница Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова рассказала «КП»-Тверь», каково здоровье у межвежат и кто из них самые крупные.

Милашка, немного панда. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Полную галерею фотопортретов взрослеющих медвежат смотрите в паблике Центра по ссылке далее.

СПРАВКА КП

Центр спасения медвежат-сирот живет только на частные пожертвования неравнодушных людей, не имея господдержки. Это уникальное место, где осиротевших мишек выхаживают и растят так, чтобы можно было вернуть их обратно в дикую природу. Основал Центр выдающийся ученый и большой души человек - Валентин Пажетнов. Дело Валентина Сергеевича продолжают его сын с женой, их сыном и внуком.