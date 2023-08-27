СК установил личность мужчины, погибшего на пожаре под Тверью

Дом. где случился пожар и обнаружили тело мужчины. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

На месте пожара в доме в поселке Загородный, расположенному в 8 км от Твери по Бежецкому шоссе, работает следователь. Областное следственное управление СКР сообщило, что в горевшем доме было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения.

Для установления точных причин пожара и смерти мужчины будут проведены пожарно-техническая и медицинская экспертизы.

Инициирована доследственная проверка. По ее резутатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

СУ СК РФ по Тверской области призывает граждан быть бдительными и напоминает, что нельзя:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электрическими изделиями с повреждениями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы и удлинители для питания электроприборов или самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы.

Крайне опасно оставлять топящиеся печи без присмотра. Во время отопительного сезона необходимо регулярно чистить дымоходы и печи от скопившейся сажи.