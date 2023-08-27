Открыта регистрация на Всероссийский форум «Медиаолимп» в Твери

Лейбл форума. Графика: VK/Всероссийский форум «Медиаолимп»

Молодых медийщиков со всей страны приглашают в Тверь на Всероссийский форум для создателей видеоконтента «Медиаолимп». Он пройдет с 3 по 7 октября. Подать заявку на участие в форуме можно до 10 сентября.

Подробности - на сайте форума и в группе в ВК.

Участниками «Медиаолимпа» могут стать молодые тележурналисты, операторы, монтажеры, блогеры, представители студенческих медиацентров в возрасте от 18 до 35 лет.

В программе форума – общение с экспертами медиаотрасли, создание собственного контента – вертикальных роликов, эксплейнеров, ТВ-сюжетов или онлайн-шоу.