Асоциальный мужчина в Твери украл шампуни, кремы и дезодаранты, но не для личной гигиены

Мужчину, который совершил кражу, вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Фото: Архив КП

Полицейские в Твери раскрыли кражу средств личной гигиены из магазина. Ущерб составил - 4 000 рублей.

По записи с камер видеонаблюдения магазина оперативники выяснили, что мужчина в торговом зале сложил в сумку шампуни, кремы, дезодоранты и другие средства личной гигиены и ушел, не расплатившись. Было установлено, что это безработный ранее судимый 29-летний житель Твери, ведущий асоциальный образ жизни.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в полиции он сознался в краже. Мужчина рассказал, что хотел перепродать украденное.

В отношении его возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Ведётся следствие.