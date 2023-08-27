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НовостиПроисшествия27 августа 2023 8:03

Асоциальный мужчина в Твери украл шампуни, кремы и дезодаранты, но не для личной гигиены

Из тверского магазина были похищены средства личной гигиены
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Мужчину, который совершил кражу, вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Мужчину, который совершил кражу, вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Фото: Архив КП

Полицейские в Твери раскрыли кражу средств личной гигиены из магазина. Ущерб составил - 4 000 рублей.

По записи с камер видеонаблюдения магазина оперативники выяснили, что мужчина в торговом зале сложил в сумку шампуни, кремы, дезодоранты и другие средства личной гигиены и ушел, не расплатившись. Было установлено, что это безработный ранее судимый 29-летний житель Твери, ведущий асоциальный образ жизни.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что в полиции он сознался в краже. Мужчина рассказал, что хотел перепродать украденное.

В отношении его возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Ведётся следствие.