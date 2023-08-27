В Вышнем Волочке установили арт-объект в виде ладьи с герба

Новый арт-объект в Вышнем Волочке. Фото: VK/Администрация Вышневолоцкого городского округа

В Вышнем Волочке в День города, 26 августа, установили и открыли арт-объект - деревянную лодку-ладью.

Ее разместили на набережной Цнинского канала. Ладья является копией лодки с герба Вышнего Волочка. Она символ того, что город стоит на водном торговом пути.

Ладья была сделана по проекту местного жителя Ильи Забоева. Он победил в конкурсе на лучшие паблик-арты, который организовал Центр развития экономики малых городов Тверской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Новый арт-объект сразу же приглянулся детям, они начали активно лазить по ладье. Остается надеется, что конструкция крепкая и выдержит проявления детского интереса. Одно, правда, смущает - наблюдающиеся зазоры в бортах ладьи. В настоящей лодке такого точно не должно быть. Хотя, может, зазоры оставлены специально, чтобы детям удобней было забираться в лодку - по гладкому-то борту залезть сложнее...

Детям ладья явно понравилась. Фото: VK/Администрация Вышневолоцкого городского округа

К слову, напомним, что недавно оригинальный арт-объект под названием «Не попасть в просак» появился в Ржеве. А в Калязине 27 августа запланировано открыть арт-объект «Литературные кружева».