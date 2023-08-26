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НовостиОбщество26 августа 2023 19:06

В Твери пассажир-заяц удрал от контролеров через лопнувшее под его весом окно автобуса

В тверском автобусе лопнуло стекло из-за не желавшего оплачивать проезд пассажира
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Последствия рвения на воздух пассажира-зайца. Фото: VK/Инцидент Тверь/Кирилл Князев

Последствия рвения на воздух пассажира-зайца. Фото: VK/Инцидент Тверь/Кирилл Князев

В Твери 26 августа произошел казус из-за пассажира, ехавшего зайцем в автобусе №233. Об этом сообщил очевидец в паблике "Инцидент Тверь".

Один из пассажиров автобуса №233, ехавшего в сторону областной больницы, не оплатил проезд и нарвался на контролеров. В спорах с ними "заяц" (никаких его примет не называется) до остановки возле областной больницы и тут уже проявил свою прыгучесть. Он попытался удрать из автобуса через форточку, но окно не выдержало его вес и лопнуло. Пассажир вывалился из автобуса.

Очевидец сообщает, что он получил ранения, но все-таки смог сбежать. Контролеры не стали гнаться за таким целеустремленным "зайцем" и остались дожидаться полицию.

Чем закончилась эта история, неизвестно.

Теперь автобусу требуется новое окно. Фото: VK/Инцидент Тверь/Кирилл Князев

Теперь автобусу требуется новое окно. Фото: VK/Инцидент Тверь/Кирилл Князев