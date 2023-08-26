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НовостиОбщество26 августа 2023 15:14

Мужчина обратился к тверским поисковикам за помощью в возвращении медали "За отвагу"

Мужчина сообщил тверским поисковикам, что нашел медаль "За отвагу" с номером, и просит помочь найти родственников награжденного ею солдата
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Мужчина нашел медаль "За отвагу" советского периода и хочет вернуть ее родственникам того, кто был ею награжден. Фото: VK/Михаил Суханов

Мужчина нашел медаль "За отвагу" советского периода и хочет вернуть ее родственникам того, кто был ею награжден. Фото: VK/Михаил Суханов

К тверским поисковикам из научно-исторического военно-патриотический центра "Подвиг" обратился за помощью мужчина. Он ищет родственников солдата, чья медаль "За отвагу" оказалась у него.

Мужчина сообщил, что нашел медаль. Причем с тыльной стороны на ней есть номер: 3342674. Медаль эта советского периода. Скорее всего, была вручена во время Великой Отечественной войны.

Гражданин вопрошает у поисковиков, можно узнать кому принадлежала эта боевая награда и найти родственников бойца.

Поисковик центра "Подвиг" Николай Ивлев рассказал "КП"-Тверь", что уже написал этому мужчине в соцсети, и ждет от него уточнений.

- Найти родственников возможно, уже не один десяток медалей и орденов вернули, - пояснил нам поисковик.

Медаль "За отвагу" была учреждена в СССР в 1938 году и вручалась за проявление личного мужества при защите Отечества. Эта медаль стала особо уважаемой и ценимой среди фронтовиков Великой Отечественной войны, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость в бою.

На обратной стороне медали есть номер. Фото: VK/Михаил Суханов

На обратной стороне медали есть номер. Фото: VK/Михаил Суханов