В Тверской области москвича подозревают в том, что он заколол мужчину в деревне

Орудием убийства стал нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 августа в дома в деревне Говорово Конаковского района был обнаружен труп мужчины 1974 года. Раны на его теле говорили о том, что его несколько раз ударили ножом. Следственный отдел по городу Конаково СУ СК России по Тверской области возбудил уголовное дело. Подозреваемого в убийстве уже задержали.

По версии следствия, в период с 25 по 26 августа двое мужчин поссорились, один из них схватил нож и несколько раз ударил своего визави. Лезвие повредило жизненно-важные органы, и раненный скончался.

СУ СК РФ по Тверской области сообщил, что в доме был найден и сам нож, и след, которые важны для расследования убийства. Назначено несколько экспертиз.

Подозреваемый мужчина из Москвы допрошен. Следователь направит ходатайство о его заключении под стражу.

Расследование продолжается.