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НовостиПроисшествия26 августа 2023 13:22

В Твери ночью произошла драка со стрельбой

В столице региона потасовка закончилась стрельбой
Источник:kp.ru
Разборки в клубе закончились стрельбой, полиция проводит проверку.

Разборки в клубе закончились стрельбой, полиция проводит проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В клубе «Культура» в Твери в ночь на 26 августа стреляли. Данный факт подтвердили в полиции.

Очевидцы сообщают, что началось все с драки примерно в два часа ночи. Стрелять же, якобы, начал с улицы один из сторонников конфликта.

Как прокомментировали в областном УМВД нашим коллегам из ТИА, стреляли из травматического пистолета, и участники "разборок" уже установлены.

Полиция проводит проверка, по результатам которой будет принято решение

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