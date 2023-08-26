В Твери ночью произошла драка со стрельбой

Разборки в клубе закончились стрельбой, полиция проводит проверку.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В клубе «Культура» в Твери в ночь на 26 августа стреляли. Данный факт подтвердили в полиции.
Очевидцы сообщают, что началось все с драки примерно в два часа ночи. Стрелять же, якобы, начал с улицы один из сторонников конфликта.
Как прокомментировали в областном УМВД нашим коллегам из ТИА, стреляли из травматического пистолета, и участники "разборок" уже установлены.
Полиция проводит проверка, по результатам которой будет принято решение
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