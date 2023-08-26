Жителей Твери приглашают на «Ночь кино - 2023»

Одна из площадок кинопоказов - парк «Россия – Моя история», другая - ДК «Пролетарка» Фото: Александр ЖМУЛИН

26 августа, накануне Дня российского кино, Тверь присоединяется к Всероссийской акции «Ночь кино - 2023». В столице Верхневолжья пройдут бесплатные показы фильмов «Чебурашка» (6+), «Вызов» (12+) и «Праведник» (12+).

В ДК «Пролетарка» в 15:00 покажут первый в мире частично снятый в космосе художественный фильм «Вызов», в 19:00 - военно-историческую драму «Праведник».

В мультимедийном парке «Россия – Моя история» в 18:00 покажут нашумевшего «Чебурашку», в 20:10 - «Вызов», в 23:10 - «Праведника».