В Тверской области у мужчины украл деньги малознакомый ему собутыльник

В полицию обратился мужчина, у которого украли деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Западной Двине 56-летнего местного жителя обокрал малознакомый собутыльник. Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Пострадавший рассказал в полиции, что выпил у себя в квартире с малознакомым ему мужчиной и уснул. А когда пробудился, то не обнаружил дома гостя. Вместе с ним пропали около 3000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро нашли и задержали подозреваемого в краже 46–летнего ранее судимого безработающего жителя Западнодвинского района. Он сознался, что похитил деньги из кармана брюк спящего хозяина квартиры.

Возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.