На месте падения самолета в Тверской области продолжают работать эксперты СКР

Самолет упал недалеко от поселка Куженкино, обломки горели. Фото: "КП" Архив

Следственный комитет России сообщил, что в Тверской области на месте падения самолета, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин, еще продолжают исследовать окрестности эксперты.

СКР подтверждает, что на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших:

"Для установления их личностей проводятся молекулярно-генетические экспертизы. Следствием изъяты бортовые самописцы, продолжается детальный осмотр места происшествия. В настоящее время также изымаются предметы и документация, имеющие значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы, будут назначены необходимые судебные экспертизы".

Напомним, что вечером 23 августа на территории Бологовского округа упал частный самолет. Росавиация опубликовала список его пассажиров и членов экипажа.

Одной из первых в районе крушения бизнес-джета оказалась корреспондентка "КП"-Тверь". Подробности от нее читайте по ссылке далее.