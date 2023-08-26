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НовостиОбщество26 августа 2023 6:21

У Ржевского мемориала в Тверской области перекрыли движение

В Ржевском округе временно изменены маршруты движения нескольких автобусов
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В связи с легкоатлетическим забегом у Ржевского мемориала временно ограничено движение машин.

В связи с легкоатлетическим забегом у Ржевского мемориала временно ограничено движение машин.

Фото: Александр ЖМУЛИН

26 августа у Ржевского мемориала Советскому солдату до 16:30 временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщил "Транспорт Верхневолжья".

Ограничения движения связаны с проведением легкоатлетического забега "Ржевский рубеж".

До конца забега изменены схемы движения автобусных маршрутов №332р, №334р, №335р, №338р, №345р, №455р.

Изменения в схеме движения автобусов. Графика: "Транспорт Верхневолжья"

Изменения в схеме движения автобусов. Графика: "Транспорт Верхневолжья"