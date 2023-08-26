У Ржевского мемориала в Тверской области перекрыли движение

В связи с легкоатлетическим забегом у Ржевского мемориала временно ограничено движение машин.
Фото: Александр ЖМУЛИН
26 августа у Ржевского мемориала Советскому солдату до 16:30 временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщил "Транспорт Верхневолжья".
Ограничения движения связаны с проведением легкоатлетического забега "Ржевский рубеж".
До конца забега изменены схемы движения автобусных маршрутов №332р, №334р, №335р, №338р, №345р, №455р.
Изменения в схеме движения автобусов. Графика: "Транспорт Верхневолжья"