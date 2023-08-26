Пропавшего в Твери четырехлетнего мальчика нашли на вокзале

Мальчика искали по всем окрестностям района, где он пропал, а нашелся он на вокзале. Фото: VK/ВПСО Сова Тверь и Тверская область

Недавно в Твери множество людей искали пропавшего четырехлетнего ребенка. Он убежал от мамы в дальнем Заволжье. К счастью, ребенка нашли.

Подробности рассказали в группе тверского волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова".

Маленький Сайфулла взял у мамы часть покупок в магазине и убежал по направлению к дому. Это показали камеры. Но дальше мальчика след простыл.

Были исследованы окрестности, подвалы домов, находящееся неподалеку кукурузное поле. Ребенка нигде не было. Искать его вызвались около 200 добровольцев. Естественно, приехала полиция.

В итоге сотрудники правопорядка нашли мальчика на вокзале. Как он туда попал, не сообщается.